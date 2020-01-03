Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, " İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giymişti.

Borsa İstanbul, Badou Ndiaye, Trabzonspor, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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