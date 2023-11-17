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Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı - Son Dakika

Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi biten Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirecek. Bakasetas'ın bedavaya gitmesini istemeyen bordo-mavililer, oyuncuya gelecek cazip teklifleri inceleyecek. En ciddi talebin AEK'den geldiği öğrenildi. Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili karar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı görüşmenin ardından netleşecek. Bakasetas, bu sezon 10 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

17.11.2023 11:11

Süper Lig ekibi Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

DEVRE ARSINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Bordo-mavili takım Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı

SON KARARI AVCI VERECEK

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve 10 maçta sadece 3 gol atan yıldız futbolcu hakkındaki son kararı ise takımın başına haftalar önce gelen Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı - Son Dakika
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