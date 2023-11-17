Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

DEVRE ARSINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Bordo-mavili takım Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

SON KARARI AVCI VERECEK

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve 10 maçta sadece 3 gol atan yıldız futbolcu hakkındaki son kararı ise takımın başına haftalar önce gelen Abdullah Avcı verecek.