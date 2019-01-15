Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok Maçına Hazır
1 saat önce
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın sahasında Balıkesirspor
Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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