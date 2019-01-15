Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok Maçına Hazır

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok Maçına Hazır

1 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok Maçına Hazır, System.String[]
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Balıkesirspor Baltok ile yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka için kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Trabzonspor, Spor
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