Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

1 saat önce

- Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyorTRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında dün akşam Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor, pazar günü kendi evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

- Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında dün akşam Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor, pazar günü kendi evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İdman öncesi Trabzon'da eğitim gören öğrenciler teknik heyete çiçek vererek futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseni, sakatlığı devam eden Jose Sosa ile Onazi katılmadı. Balıkesirspor Baltok maçında forma giyen oyuncular koşu yaparken, diğer oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanda, Nwakaeme de takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.
Nwakaeme dönüyor, Sosa yok
Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak. Bordo-mavili futbolcunun tam olarak düzelmesinin birkaç hafta alacağı ve riske edilmek istenmediği öğrenildi. Antalya kampında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin ise hafta sonundaki karşılaşmada takımda yer alabileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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