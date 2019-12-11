Trabzonspor, Basel'e geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Basel'e geldi - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Basel'e geldi

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Basel ile yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

Trabzonspor, Basel'e geldi, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Basel ile yapacağı maç için İsviçre'ye geldi.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.

Bordo-mavili kafileyi havalimanında Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.

Kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.

Trabzonspor, bu akşam karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. İdman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Son Dakika Haberleri
23:29 Bakan Kasapoğlu: "Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" - Spor
23:26 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması - Spor
23:22 Eczacıbaşı VitrA, dünya ikinciliğini kutladı - Spor
23:18 Bakan Kasapoğlu: Galatasaray taraftarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum - Spor
23:12 Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:41 Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Basel'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]