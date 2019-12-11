Trabzonspor, Basel'e gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Basel'e gitti - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Basel'e gitti

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı karşılaşma için Basel'e gitti.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı karşılaşma için Basel'e gitti.

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 10.30'da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İsviçre'nin Basel şehrine hareket etti.

Trabzonspor'un Basel maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Fernandes, Serkan, Abdurrahim, Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan, Kerem, Behlül, Avdijaj, Yusuf, Fıratcan, Muhammet ve Ekuban olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra, Sörloth, Sturridge, Nwakaeme, Novak, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet ve Mikel kadroya dahil edilmedi.

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Hüseyin Türkmen, bugün 17.30'da St.Jakob-Park Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, basın toplantısının ardından 18.00'de yine St.Jakob-Park Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, yarın 20.55'te ise deplasmanda Basel ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un Basel karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet."

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri

Detaylar


- Trabzon
Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:43 Kaynak: DHA
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