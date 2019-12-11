Trabzonspor, Basel'e ulaştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Basel'e ulaştı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Basel'e ulaştı!

6 saat önce

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.

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THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, 3,5 saatlik yolculuğunun ardından Basel'e ulaştı.


Bordo-mavili kafileyi havalimanında Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer karşıladı.


Kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.


Trabzonspor, bu akşam karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. İdman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:35 
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