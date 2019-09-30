Trabzonspor-basel karşılaşmasının hakemi italyan di bello
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
Bordo-mavililerin Medical Park Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Basel'le yapacağı mücadelede, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.
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