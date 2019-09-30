Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-basel karşılaşmasının hakemi italyan di bello
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Trabzonspor-basel karşılaşmasının hakemi italyan di bello

49 dakika önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Trabzonspor-basel karşılaşmasının hakemi italyan di bello, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Bordo-mavililerin Medical Park Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Basel'le yapacağı mücadelede, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.

Trabzonspor, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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