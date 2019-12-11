Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre'ye gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre'ye gitti

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

Trabzonspor, Basel maçı için İsviçre'ye gitti, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın saat 20.55'de St. Jakob-Park Stadyumu'nda oynayacağı Basel maçı için Türk Hava Yolları'na ait özel uçak ile İsviçre'nin Basel kentine hareket etti. Önceki gün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Basel maçı hazırlıklarına başlayan ve dünü izinli olarak geçiren bordo-mavililer, İsviçre'de yapacağı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavili kulübün Basel maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majıd Hosseını, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Ivanıldo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ogenyı Onazi, Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Donıs Avdıjaj, Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar, Caleb Ekuban."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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