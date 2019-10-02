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Trabzonspor-Basel maçına doğru

42 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel'in teknik direktörü Marcel Koller, bordo-mavili takımın ofansif anlamda kuvvetli bir takım olduğunu, kendilerini zorlayacağını ancak önlemlerini aldıklarını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel'in teknik direktörü Marcel Koller, bordo-mavili takımın ofansif anlamda kuvvetli bir takım olduğunu, kendilerini zorlayacağını ancak önlemlerini aldıklarını söyledi.

Teknik direktör Marcel Koller ve savunma oyuncusu Eray Cömert, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İsviçre ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor'u elinden geldiğince analiz ettiğini belirterek, "Maçta ne olur bunu göreceğiz. Ofansif olarak kuvvetli bir rakip. Zorlayacaklar ama önlemler aldık. Tecrübeli, yurt dışında oynamış oyuncular var. Biz evimizde iyi çıkış yakaladık. Bunu da burada sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basel'in Türk kökenli futbolcusu Eray Cömert, Beşiktaş karşısında Trabzonspor'u izlediğini belirterek, "Hafta sonu Beşiktaş'a karşı iyi bir maç çıkardılar. Ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kendisinin bir Türk olduğunu ve Süper Lig'i devamlı takip ettiğini kaydeden Eray Cömert, "Trabzonspor'u derbi maçlarda izliyorum. Trabzonspor iyi bir takım ve çok iyi oyuncuları var. Kendi oyunumuza bakmamız lazım. Bizim için umarım çok iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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