Trabzonspor-Basel maçına doğru
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşale yakarak maçın oynanacağı stada uğurladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:24 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını meşale yakarak maçın oynanacağı stada uğurladı.
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