Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Basel maçına İtalyan hakem
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Trabzonspor-Basel maçına İtalyan hakem

1 saat önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

Trabzonspor-Basel maçına İtalyan hakem, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.

Trabzonspor, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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