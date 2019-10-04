Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Basel maçından kareler -2-
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor - Basel maçından kareler -2-

1 saat önce

- Trabzonspor - Basel maçından kareler TRABZON - Trabzonspor - Basel maçından kareler.

- Trabzonspor - Basel maçından kareler

TRABZON - Trabzonspor - Basel maçından kareler

Trabzonspor - Basel maçından kareler -2-

Trabzonspor, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler
Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 80-77 yenildi! Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 03:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Basel maçından kareler -2-
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]