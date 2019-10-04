Trabzonspor - Basel maçından kareler -2-
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- Trabzonspor - Basel maçından kareler TRABZON - Trabzonspor - Basel maçından kareler.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
- Trabzonspor - Basel maçından kareler
TRABZON - Trabzonspor - Basel maçından kareler
Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı! Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 80-77 yenildi! Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı