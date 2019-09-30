Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Basel maçını Di Bello yönetecek
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Trabzonspor-Basel maçını Di Bello yönetecek

53 dakika önce

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Basel ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello düdük çalacak.

Trabzonspor-Basel maçını Di Bello yönetecek, System.String[]

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda sahasında Basel ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello düdük çalacak.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, 3 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de sahasında FC Basel ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Müsabakada dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak. - İSTANBUL

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:16 Kaynak: İHA
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