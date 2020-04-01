Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 TL bağış! Milli Dayanışma Kampanyası...

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz."



