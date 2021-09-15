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Trabzonspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika

Trabzonspor'dan hakem tepkisi

15.09.2021 18:30
Trabzonspor'dan hakem tepkisi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bizler, Türk futbolunun en büyük paydaşı olarak artık hakem hatalarını, hakemlerin niyet ve amaçlarını konuşmak istemiyoruz.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bizler, Türk futbolunun en büyük paydaşı olarak artık hakem hatalarını, hakemlerin niyet ve amaçlarını konuşmak istemiyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak tek istediğimiz, adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada, hakem hatalarının en aza indirildiği bir sezon olması temennisinde bulundu.

Galatasaray maçında yaşananlara dikkat çeken Ertuğrul Doğan, "2021-2022 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptık. Sezon başı transfer politikamız, mevcut futbolcularımızın gayreti, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile ekibinin yoğun çalışmaları neticesinde iyi ve başarıya koşacak bir takım olduk. Ancak bizler maddi manevi her türlü iyi koşulu sağlamamıza rağmen ne yazık ki Türk futbolunun kronikleşen sorunlarından hakem hataları neticesinde yine hiç istemediğimiz olumsuzluklarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Galatasaray müsabakasında yine tüm Türkiye'nin gözleri önünde akılla izah edemediğimiz olaylar yaşandı." ifadelerini kullanan Doğan, "Türkiye'deki tüm yorumcuların ve eski hakemlerin penaltı kararında birleştiği pozisyonda, gerek müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, gerekse VAR'daki Cüneyt Çakır sebebini bilmediğimiz bir biçimde penaltı kararını veremedi. UEFA ve FIFA organizasyonlarında üst düzey görevler alan Cüneyt Çakır'ın bu pozisyonu, özellikle de önündeki ekranlardan bakarak görememesi bizlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Trabzonspor Kulübü olarak şaibelerden, soru işaretlerinden ve art niyetli kararlardan arınmış bir sezon istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan, uzun bir sezon yaşayacaklarını belirterek, "Henüz daha Süper Lig'in başında olmamıza rağmen bu denli problemlerle karşılaşıyor olmamız bizleri çok üzüyor. Emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz ancak gelip VAR'daki ekrandan bile çok rahat bir biçimde görülebilecek bir pozisyonda tüm bu emeklerimizin çalındığına tanık oluyoruz. Bu, Trabzonspor camiası olarak artık bizlerin hazmedebileceği bir durum değil. Biz nasıl ki işimizi layıkıyla yapıyoruz, teknik direktörümüz ve futbolcularımız işlerini layıkıyla yapıyor, o halde müsabakaları yönetenler de işini layıkıyla yapmak mecburiyetinde." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacaklarını kaydeden Doğan, "Uzun bir sezon yaşayacağız. Bizler, Türk futbolunun en büyük paydaşı olarak artık hakem hatalarını, hakemlerin niyet ve amaçlarını konuşmak istemiyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak tek istediğimiz adil ve hakkaniyetli hakem performansları görmektir. Sahada futbolcuların mücadele ettiği, teknik direktör ve futbolcuların müsabakanın sonucunu belirlediği karşılaşmalar izlemek istiyoruz. Umarım MHK ve TFF bunu başarabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor'dan hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika Spor


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