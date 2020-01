Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, basın mensuplarının gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı...

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve 2-3 oyuncu ile görüştüklerini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün, TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzaladığı tören sırasında basın mensuplarının gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Stoper mevkisine arayışlarının olduğunu belirten Ağaoğlu, "Transferle alakalı olarak, doğrudur görüşmelerimiz var. Ancak yazıldığı gibi Bicakcic bunlardan biri değil. O bitmeyen senfoni, her transfer döneminde gündeme gelir, transfer dönemi kapandığında ortadan kaybolur. Bicakcic gündemimizde değil. Görüştüğümüz 2-3 önemli oyuncu var." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübünün harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen başkan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim 450 bin avroluk boşluğumuz vardı. Ivanildo ve Denis'in ayrılmasıyla 800 bin avrolara geldik. Diğer kulüp başkanları da şunu ifade ediyor, harcanacak paralar belli. Artık herkes bunu anlasın. Geçen sene ocak transfer döneminde yapılan transferin şu an sadece yüzde 20'si yapılmış, o da tam gerçekleşmiş değil. Limitten dolayı atılmayan imzalar var. Geçen sene 100 harcandıysa, bu sene 20 harcanması planlanıyor, bana göre 15'le sınırlı kalacak. Futbol, artık eski futbol değil. Ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, ben bunun Türk futbolunun yararına olduğuna inanıyorum. Bunun da bir ekonomik milat, iflasın eşiğine gelmiş Türk futbolunun, iflasın eşiğinden dönüş yılı olarak ifade ediyorum. 2-3 isimden birini süreç kapanmadan kadroya katma şansımız var."

"Yabancı yardımcı hoca, Hüseyin hocanın talebi"

Ahmet Ağaoğlu, " Chelsea'de yardımcı antrenörlük yapan Eddie Newton'ı Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olarak getireceğiniz doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yabancı yardımcı hoca, Hüseyin hocanın talebi. Dolayısıyla Hüseyin hocaya yardımcılık yapacak hocanın kariyerli bir hoca olması gerek. Oraya boşluk doldurmak için birisi getirilmiyor. Henüz imzalar atılmadığı için isim üzerinde bir şey söylemeyelim. Çalışma formatını hocaların kendisi belirleyecek. Takımın teknik patronu Hüseyin Çimşir, Ünal Karaman'ın ayrılmasından 24 saat geçmişti ya da geçmemişti bağlandığım kanalda, 'Altyapıdan yetiştirdiklerimizle yolumuza devam eden bir kulübüz.' dedim, Hüseyin Çimşir'le yolumuza devam edeceğimizi söyledim. Patron Hüseyin Çimşir'dir, nasıl çalışacaklarını belirleyecek ve uygulayacak hocanın kendisi ve gelecek olan yardımcı hocadır. Altyapı, futbolcu tarama ve teknik konuda birikimli olması bizim için çok önemliydi. 11 yabancı hoca olduğu düşünülürse yabancı yardımcı antrenörün kötü bir fikir olmadığı görülür. Trabzonspor olarak şunu tersine çevirdik, hep yabancı hoca gelirdi, Türk yardımcı olurdu."

"(Jose Sosa) Şubat ayında inşallah bir noktaya geliriz"

Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili, "Ben başkan değilim. Ne olacağını bilemem." ifadelerinin sorulması üzerine başkan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Sosa sadece çok yetenekli, kapasiteli, profesyonel, spor etik ve ahlakına harfiyen uyan bir sporcu değil, aynı zamanda da zeki bir sporcu. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı. Takımımızın kaptanı, kendisinden çok şey bekliyoruz. Zaman zaman da sakat olmasına rağmen özveriyle oynayan önemli bir değerimiz. Çok zekice bir laf söylemiş. Ben de şöyle söyleyeyim, Sosa'nın menajeri değilim. Sosa'nın menajeri olsaydım, hemen bitirmiştim. En son konuştuğumuzda şubat ayında menajerinin Trabzon'a geleceğini söyledi, bu konuda bir acelemiz yok. Sosa'nın da bir sıkıntısı ya da beklentisi yok. Kontratının sezon sonuna kadar olduğunu kendisi de biliyor, hiç gitmeyecekmiş gibi çalışan, sahiplenen ve oynayan bir oyuncumuz. Şubat ayında menajeri gelince inşallah bir noktaya geliriz."

Ağaoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer oyuncuları Filip Novak'la ilgili ise, "Novak'la alakalı önerdiğimiz bir rakam var, yapılan bütçe verilen rakamlar, takımların limitleri ile sınırlı olan rakamlar. Bunun üzerine çıkmak mümkün değil. Çıkarsak diğer oyunculardan kesmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncu kavramı artık 16-17'lere çekildi"

Yönetim felsefelerinin altyapı üzerine kurulduğunu aktaran başkan Ağaoğlu, "Geldiğimiz zaman da bunu net ifade ettik. 3-5 sene bize sabredilmesini özellikle rica ettik. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar, bu programımızı tam anlamıyla uygulamamıza bir ölçüde engel oldu. Yarışın içerisindeyiz, yarışın içerisinde olduğunuz zaman tamamen altyapı oyuncularından kurulu oyuncularla hedefe yürümeniz pek mümkün olmayabiliyor. Çünkü yapı kırılgan. Şunu yavaş yavaş yıkmaya başladık, 20 yaşındaki oyuncunun genç olmadığını. Genç oyuncu kavramı artık 16-17'lere çekildi. Genç Serkan'ı, Rahim'i ve maç içerisinde skor müsaade ettikçe diğer gençlerimizi sahaya sürerek tecrübe kazanmaları, bu gençlerimizden maddi anlamda Trabzonspor'un faydalanması en önemli hedefimiz." şeklinde konuştu.

"Bir futbol takımı, futbol dışı işlerle fazla uğraşmamalı. Gayrimenkul, enerji, tekstil işine fazla girmemeli. Futbol takımı, futbolcu alıp satarken para kazanır." ifadelerini kullanan Ahmet Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz yıllarca burada para batırmışız. Bir hafta önce vurgulamaya çalıştığım şey şuydu, Trabzonspor'un ekonomisi, maliyesi dört bilinmeyenli denklem değil. Altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularla para kazanan ya da tasarruf yapan bir kulüp haline geldik. Yusuf Yazıcı 17 üstü, bonuslarla 20 milyon avro eder. Bu ülkenin altyapısından yetişip bu paraya satılan ilk ve tek oyuncu. Arkasından Abdülkadir Ömür, geçen sene 23 milyon avro açılışla teklif gelen bir diğer altyapı oyuncumuz. Uğurcan Çakır bu sene 20 milyon avro teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Altyapıdan yetiştirdiğim oyuncuların değeri 60-70 milyon avroyu buluyor. Bir kulübün değerleri bunlardır, bunları yetiştirip, oynatıp verim aldıktan sonra pazarladıktan sonra para kazanırsınız. Oynatmadığınız bir oyuncuya 3 milyon bonservis, 2,5 milyon maaş verdiğinizde para kaybedersiniz. Burada kimseyi eleştirmiyorum, Trabzonspor'un daha önceki sürecini eleştiriyorum. Bizdeki bir stoper bugün Kıbrıs Rum Kesimi'nde 150 bin avroya oynuyor. Bu girdabın içinden çıkacaksak böyle çıkacağız. Bunun Türkiye'deki ilk örneği Trabzonspor. Trabzonspor'un hem planı hem de programı altyapıdan oyuncu yetiştirip, yararlanıp pazarlamaktır."

Ali Koç'un çağrısına yanıt

Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kulüp başkanlarının bir araya gelerek Türk futbolunun sorunlarını konuşması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Biz zaten kulüp başkanları ile bir araya gelip konuşuyorduk, son birkaç haftada olanlara ben de şaşırmaya başladım. Birbirimizle konuşacağımız şeyleri basın önünde konuşmamız hoş değil. Kulüplerle alakalı olarak kamuoyunda olumsuz gündem yaratacak, gerginlik oluşturacak söylemlerin içerisinde olmak hiç hoş değil. Geldiğimizden beri ortamın yumuşaması, gerginliklerin azalması, futbolun sahada oynanması ve bitmesi adına çok büyük çaba gösterdik. Olumsuz tartışmaların dışında kalmaya çaba gösterdik. Hiçbir kulüp başkanı, hocası ya da futbolcusunun adını ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik. Kulüpler arası sıkıntılar olabilir, bunlar başkanlar arasında görüşülüp halledilecek sorunlardır. Bunu bu şekilde çözmek yerine farklı yöntemlere başvurduğunuzda ülke futbolu adına sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu da hoş olmuyor. Her zaman her yerde her şekilde eğer söz konusu ülke futboluysa herkesle de zamanında da konuştuk, bugün de yarın da konuşuruz."

"Trabzonspor Kulübü Başkanlığı ve yöneticiliği camia adına yüklenilmiştir." ifadesini kullanan Ağaoğlu, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Burada bizim doğrularımız ön plana çıkmaz, camianın ve toplumun doğrularını yapmaya çalışırız. Hiçbir şekilde kendi olumsuzluklarımızı, eksikliklerimizi, yetersizliklerimizi izole etmek, gözlerden uzak tutmak için dikkatleri farklı noktaya çekmek adına gündem oluşturmak gibi bir yanlışın içerisine asla ve asla düşmeyiz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, rakiplerinize saygı duymadığınız, toplum önüne attığınız anda, sosyal medya camialar arası sıkıntı oluşturmaya başladığınız anda belki günü kurtarıyorsunuz ama spor adına en büyük yanlışı yapmış oluyorsunuz. Sporun ruhuna ihanet etmiş oluyorsunuz. Belki günü kurtarırsınız ama o kurtardığınız gün geleceğinizi kurtarmanıza yetmez. Çağrıya gerek yoktu ama dediğim şartlarda, ölçülerde zaten tüm kulüp başkanları ile görüşüyoruz, konuşuyoruz. Görüşmeyi, konuşmayı da yaparız. Yeniden yapılandırma ve limitlerle alakalı olarak bazı kulüplerin bir takım sıkıntıları var, bunları oturup, konuşacağız. Zamanında bunları oturup konuşup son şeklini veren kulüpler içerisinden bugün şikayetçi olanlar var. Belki o gün ne noktaya geleceğini görememişlerdir. Biz ortaya koyulan şartlara birebir uyuyorsak, burada en son eleştirilecek kulüp Trabzonspor olmalıdır."