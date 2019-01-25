Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.



Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da bulunan Ağaoğlu öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.



Tedavisine başlanan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu

Çayı Geciken İmamoğlu'ndan İlçe Başkanına Güldüren Soru: Ocağa Borcunuz Mu Var?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hastaneye Kaldırıldı

Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu