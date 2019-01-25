Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fulya'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da bulunan Ağaoğlu öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisine başlanan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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