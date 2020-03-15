Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesi yönündeki taleplere katılmadığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği ve 1-1 berabere tamamlanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın ilk yarısında Nwakaeme'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona değinen Ağaoğlu, "Bariz penaltı. Açık ve net penaltı ama ne hikmetse VAR'a bile gidilmedi. Düşündüğünüz zaman bunlar sadece maçın sonucuna değil ligin sonucuna tesir eden hatalar. Hala bunları konuşuyoruz. Ligin son maçı bitip son düdük çalıncaya kadar hiç kimsenin bir garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz, devam da edeceğiz." dedi.

"Ertelemeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım"

Koronavirüs salgını nedeniyle ligin ertelenmesi yönündeki taleplerin hatırlatılması üzerine Ağaoğlu, "Şimdi burada samimi ve dürüst olmak lazım. Ligde ertelemeyi isteyenler kimler, onlara bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de şuradaki 24 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Verilen karar da bir devlet kararı. Bakanlar Kurulunda ve onun arkasında çok ciddi, sıkı çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, bireyler olarak bize o karara uymak, saygı duymak ve dahası yardımcı olmak düşer. Bundan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip, 'Şöyle olsaydı, böyle olurdu. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da şöyle oluyor.' diyerek alınan karar üzerinden fikir yürütmek, hoş bir şey değil." şeklinde konuştu.

Gönüllerinden geçenin maçları seyirci önünde oynamak olduğunu vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Ben de bu maçı seyirciyle oynamak isterdim. Ancak toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman, kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Maçlar seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin falan... Bunu söyleyenler belki günü veya sezonu kurtarma düşüncesinden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Burada kimseyi eleştirmek istemiyorum ama oyuncuların devam eden kontratları var. Bir erteleme yaptığınız zaman, o ertelemenin süresi son derece önemli. İlk yarı tamamlandığında 2-3 hafta ara veriliyor. Bu sürede oyuncular en fazla 7 gün dinleniyor. Oyuncuları tekrar fizik olarak lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Çok ince detaylarına kadar araştırılması lazım. O zaman oturduğumuz yerden ben de, 'Biz bugün itibarıyla lideriz. Lig tescil edilsin. Trabzonspor şampiyon ilan edilsin.' diye söylüyorum. Bu mu yani? Bize düşen sorumluluk, alınan her karara yardımcı olmak. Eğer federasyonda bu konu tartışılacaksa, enine boyuna konuşularak tartışılması lazım. Öyle 1-2 kulübün ligler tatil edilsin demesi falan....Niye tatil edilsin? İki gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken, 3 gün içerisinde liglerin tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler neler? Demek ki birileri bir şey bekliyor. Bana sorarsanız lig bugün itibarıyla tescil edilsin ama buna kargalar bile güler. Devam eden bir mücadele var. Liglere bu kadar fazla ara verilirse, maçlar seyircisiz oynanırsa, 1 ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Ülkede insanların ciddi şekilde stresini attığı, meşgul olduğu bir olgu futbol."