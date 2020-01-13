Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk' - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Soru soran basın mensubu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. (2)

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Söylemleri ortaya atanlarla alakalı suç duyurusunda bulunduk

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:39 Kaynak: AA
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