Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 'Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir... - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: "Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir...

7 saat önce

Soru soran basın mensubu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Soru soran basın mensubu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması ANKARA - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. (1)

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir...

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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