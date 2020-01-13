Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ali Koç'a 14: 61'de cevap vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Ali Koç'a 14: 61'de cevap vereceğiz' - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ali Koç'a 14: 61'de cevap vereceğiz"

6 saat önce

Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14: 61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;


Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14: 61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.


"BİR DE YAZILI OKUSUNLAR"


Trabzonspor bir oyuncu transfer ettiği zaman, menajerine ödenecek tutar kuruşuna kadar KAP'a açıklanır. Bugün 14: 61'de yazılı açıklama yapacağız. Yazılı bir açıklamayla bunu ellerine vereceğiz, bir de öyle okusunlar.


"KENDİ YAZDIKLARI OYUNU KENDİLERİ OYNASINLAR"


Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendi yazdıkları oyunu kendileri oynasınlar. Yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. Biz bu oyunda yokuz.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'dan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt: Kabak tadı verdi
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim

Son Dakika Haberleri
19:40 Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
19:39 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek... - Son Dakika Spor
19:29 TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler... - Son Dakika Spor
19:26 TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika Spor
19:24 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 yıllık 'Türkiye futbol stratejisi' hazırlanması gerekiyor - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ali Koç'a 14: 61'de cevap vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]