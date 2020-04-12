Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Avrupa ve ABD'den iyi durumdayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Avrupa ve ABD'den iyi durumdayız' - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Avrupa ve ABD'den iyi durumdayız"

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın sonrasında hem bordo-mavili takımda hem de Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

Trabzon spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın sonrasında hem bordo-mavili takımda hem de Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, salgının başından itibaren devletin her konuda önlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde aldığını söylerken şu ifadeleri kulllandı: "Salgın yaşamın her alanını etkilediği gibi spor faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiledi. Ancak her şeyin başı sağlık. Bu nedenle önlemlere harfiyen uymalıyız. Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten çok iyi durumda. Ancak sırf iyi durumdayız diye alınan önlemlere uymamazlık yapmamalıyız. Gerek yatak sayımız, gerekse sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor.


"BENCE SÜRECİ AZ HASARLA ATLATACAĞIZ"


Belçika, Hollanda ve ABD gibi ülkelerin dahi bu süreçte sağlık anlamında ne kadar geri kaldıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bence süreci az hasarla atlatacağız ancak tekrar etmekte fayda var… Bunu yapabilmemiz için herkesin bilinçli olması, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyması gerekiyor."


"BAKAN İNSANLARA GÜVEN VERDİ"


"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bu sürecin başındaki biri olarak insanlara güven vermesi her zaman çok önemliydi. ve Sağlık Bakanı'nın insanlara güven verdiğini kesinlikle söyleyebilirim. Onun açıklamaları ve yaptığı çalışmalar insanlara umut veriyor. Kurulan ekip bu konuda oldukça bilgili ve alınacak önlemleri gerçekten ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar."


"EKMEĞİMİ BİLE BEN YAPIYORUM"


"Biz oyuncularımızı TFF'nin erteleme kararının hemen ardından evlerinde izole ettik. Sadece Sörloth ülkesine gitti ve o da dönüşte zaten 14 gün karantinaya alınacak. Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum. Zaten bu aslında bizim için çok eski bir gelenekti, yeniden hatırlama fırsatı bulduk. Herkes kurallara uyarsa bu sürecin daha kısa sürede ve en az hasarla sonuçlanacağını düşünüyorum."


"NDİAYE GÜNLERİ SAYIYOR"


TRABZONSPOR'UN devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye, lige verilen arada bıçak altına yattı. Sol dizindeki problem nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ameliyat olan Senegalli oyuncudan gelen haberler de olumlu yönde. İyileşme sürecine giren Badou Ndiaye'nin liglerin başlamasına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.


"HOSSEİNİ'YE YENİ TEKLİF GELIYOR"


İran'ın Esteghlal kulübünden 2 sezon önce transfer edilen ve 2+1 yıllık kontrat yapılan Majid Hosseini ile yönetim kontrat uzatmayı planlıyor. İranlı savunmacının da bordo-mavililerde kalmak istediği öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu "Burada mutluyum. En büyük isteğim Trabzonspor'un şampiyon olması. Takım olarak fazlasıyla hak ettik" sözleri ile de duygularını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:59 

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