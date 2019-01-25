Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

2 saat önce

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Trabzonspor yönetim kurulu üyesi ve sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven yaptığı açıklamada, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Yaşar, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor
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