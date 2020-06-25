Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'İki kupayı da kazanacağız'

Süper Lig'de liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ligde 6, Türkiye Kupası'nda da 1 final karşılaşmamız var. Hepsini kazanacak güçteyiz. Kaybedilmiş hiçbir şey yok" dedi. Taraftarların sakin olması gerektiğini belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasınlar. Enerjilerini ve desteklerini esirgemesinler. Takıma, hocaya inansınlar. Biz başkanından malzemecisine, aşçısına kadar bütün halinde bir aile olarak her şeyin en doğrusunu mükemmel şekilde yapmak için 24 saat uğraşıyoruz.







HOCA DA YETİŞTİRMELİYİZ



Çok eleştirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir'e güveninin sonsuz olduğunu belirten Ağaoğlu, Trabzonspor'un kendi altyapısından hocalar yetiştirmek zorunda olduğunu da vurguladı. Ağaoğlu, "Çok iyi hocalarımız var ama artık onların da yükünü hafifletecek genç ve yetenekli hocalara ihtiyaç var. Hüseyin Hoca neyse Ahmet Ağaoğlu da o. Altyapıdan futbolcu yönetici yetiştiriyorsunuz, altyapıdan hoca da yetiştirmelisiniz" dedi.



SOSA MÜJDESİ



Sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaptan Jose Sosa'nın bu hafta Ankaragücü maçında oynama ihtimalinin bulunabileceğini belirterek, "Nwakaeme bu haftayı kaçırır, Galatasaray maçını oynar diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır'ın kasığında bir sıkıntı var. Galatasaray maçında sahada olur" dedi