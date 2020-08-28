Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez açıkladı! Jose Sosa, Sörloth ve Uğurcan Çakır... - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez açıkladı! Jose Sosa, Sörloth ve Uğurcan Çakır...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez açıkladı! Jose Sosa, Sörloth ve Uğurcan Çakır..., System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz...

"ŞAMPİYONLUĞU KAYBETMEK GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL"

"Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama kaybettik. Kaybetmek güzel bir şey değil. Uzun bir sezon olacağı için geniş kadroya ihtiyacımız var. Rezerv lig için talimatnamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor...Sürdürülebilir başarı için, finansal program için bizim 3-4 seneye ihtiyacımız var ama bu 3-4 sene içinde Trabzonspor hep zirve yarışının içinde olacaktır..."

"KUPAYI KALDIRMAKLA HER ŞEY BİTMİYOR"

"Pandemi arası sonrasında önümüzde 8 maç vardı şimdi ise 40 maçımız var. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor..."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN 3-4 YIL GEREKİYOR"

"Yönetime geldiğimizde şunu çok açık bir şekilde ifade ettik, 'Kötü bir ekonomik yapı giderler gelirlerin beş katı. Son zamanlarda zirve mücadelesi verememiş bir Trabzonspor. Sürdürülebilir başarı için 3-4 yıl gerekiyor' bunu ifade ettik."

EDDIE NEWTON SÖZLERİ

"Farklı bir hoca, farklı bir sistem takıma ivme kaybettirir, zaman kaybettirir diye düşündüğümüz için Eddie Newton ile devam etme kararı aldık... Kendisini yakından da tanıyınca Eddie Newton'ın başarılı olacağını inancımız arttı, kupa finalindeki mücadele de elbette görüşlerimizi destekledi..."

REZERV LİG KONUSU

"Kadronun geniş tutmanın avantajlı olduğunu söylemiştim. Bir an önce Rezerv Ligi'nin talimatının yayınlanması, uygulanmaya geçilmesi konusunda birkaç kulüp Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı ile baya ısrarcı olduk. Rezerv Ligi'nin kurulmasında Hamit Altıntop'un çok büyük emeği var, sağ olsun. Futbolun akademik yönünü iyi bilen bir kardeşimiz. Rezerv Ligi'nin ekmeğini, Süper Lig kulüplerimiz çok ciddi bir şekilde yiyecekler."

JOSE SOSA İDDİALARI

Ortaya değişik iddialar atılıyor... Yok ben Sosa'ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş, "Sen kaptanla nasıl konuşuyorsun demiş" Pandemi arasından sonra hiçbir yöneticinin soyunma odasına girme şansı zaten yoktu."

TRANSFER POLİTİKASI DEĞİŞTİ

"UEFA'dan ceza almamız transfer politikamızı değiştirdi. Bir de henüz netleşmeyen bir harcama limiti söz konusu... Önümüzdeki hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapıp yolumuza devam edeceğiz. Bu takviyeler sonrası zirve yarışının içinde, şampiyonluk kovalayacak bir takım oluşmuş olacak..."

HARCAMA LİMİTLERİ

""Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bundan hesaplanayamayacak bir durum yok."

"Transfermarkt verilerine göre oyuncularımızın değeri 85,5 milyon euro. Bizim bu oyuncular için yıllık maliyetimiz 13 milyon euro. Trabzonspor'un oyuncularının piyasa değeri, ödediğimiz maaşların 4-5 katı. Diğer takımların ödedikleri ortada."

SÖRLOTH VE UĞURCAN'IN TALİPLERİ

"Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz.

TRANSFER MALİYETLERİNİN ŞEFFAFLIĞI

"Yapmış olduğumuz her harcama, her transfer KAP vasıtasıyla zaten SPK kuralı, kamuoyu ile paylaşılıyor. Türkiye'de yapmış olduğu harcamaları en ince detayına kadar kamuoyu ile paylaşan iki kulüp var; biri Trabzonspor diğeri Galatasaray. KAP işleyişi değiştirilse de Trabzonspor bunu paylaşır. Bir yandan hissedarlar var bir yandan her şeyi bilmek ihtiyacında olan bir taraftar grubu var. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz ve bunu dürüst şekilde yapmak zorundayız."

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:12

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk kez açıkladı! Jose Sosa, Sörloth ve Uğurcan Çakır... - Son Dakika Spor

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