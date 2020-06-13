Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Liderin maçı 1. kanaldan verilir

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Liderin maçı birinci kanaldan verilir.

EMEĞE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMEM

Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok güven veriyor.



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