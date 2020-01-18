Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!' - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!' - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!', System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi.


AVDIJAJ GİTTİ


Öte yandan Trabzon'da Donis Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi. kosovalı oyuncu ile 1+3 yıllık kontrat yapılmıştı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36 
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