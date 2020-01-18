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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'
6 saat önce
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi.
AVDIJAJ GİTTİ
Öte yandan Trabzon'da Donis Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi. kosovalı oyuncu ile 1+3 yıllık kontrat yapılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:36
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