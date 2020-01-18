Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Muhasebemizi biz tutuyoruz!'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor kulübü'nün muhasebesini kimse merak etmesin, bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. herkes kendi işine ve kendi önüne bakarsa kendi işini daha sağlıklı yapar" dedi.



AVDIJAJ GİTTİ



Öte yandan Trabzon'da Donis Avdijaj'ın sözleşmesi feshedildi. kosovalı oyuncu ile 1+3 yıllık kontrat yapılmıştı.



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