Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı!

7 saat önce

Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;Her şeyden önce biliyorsunuz şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz. Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden futbol konuşmak gelmiyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı!, System.String[]

Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;


Her şeyden önce biliyorsunuz şehidimiz var. Trabzonlu bir kardeşimiz. Başımız sağ olsun. Bugünlerde insanın içinden futbol konuşmak gelmiyor. Askerlerimiz, başımız omuzlarımızın üzerinde dik dursun, özgür yaşayalım diye canlarını ortaya koyuyor. Başımız sağ olsun.


Bu insanlar bu vatan için canlarını verirken, takım ayrımı yapmadılar. Emin olun canlarını verirlerken de bunu düşünmediler. Bu vatan için canlarını verdiler. Bizler de spor adamları olarak bir kez daha şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz.


"VATAN İÇİN CAN VERDİLER"


Bizim yaş grubumuzda babası ya da dedesi gazi olmayan insan azdır. Askerlerimizin bu mücadelesi bizler için farklı anlam ifade etmeli. Bu insanlar, bu vatan için can verirken, takım ayrımı yapmadılar. Canlarını verirken, bunları düşünmeden vatan için can verdiler


Kupa maçlarında 2-1 avantaj olarak değerlendirilmez, dezavantaj da değil. Her şey 21 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Turu geçmek istiyoruz.


"HAKEMİ BEĞENMEDİM"


Tartışılacak pek çok pozisyon var. Benim beğendiğim hakemlerden biri ama bu maç hiç yakışmadı Yaşar Kemal Uğurlu'ya. Neticede yarı final maçı, Türkiye'nin en formda hakemlerinden. ya yorgundu, ya formsuzdu ya da maça konsantre olamadı ama kendisine yakışmadı


"ANLAMIYORUM NİYE BÖYLE YAPIYORLAR"


Milli maç arasından sonra Cuma gününe Alanya maçını koymuşlar. Yayıncı kuruluş böyle istemiş. Bizim 10 tane milli oyuncumuz var. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum.

Ahmet Ağaoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti
Rıza Çalımbay: Maç saatini bence 22.30'a alalım Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi Ersun Yanal, istifa ettiği halde neden Trabzonspor maçında takımın başında olduğunu açıkladı: Yönetimden bir ricada bulundular

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 06:37:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birlik çağrısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]