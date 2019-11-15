Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan bordo-mavili bayraklarla kutlama yapan okula ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, öğrencilerin karne töreninde bordo-mavili bayraklarla kutlama yaptığı Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, karne törenini her sene Trabzonspor marşları ve bayraklarıyla kutlayan Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulunu ziyaret ettiği belirtildi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, Beşikdüzü Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu ve Beşikdüzü İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Metin Uyar'ın da yer aldığı ziyarette Ağaoğlu'nu, yaklaşık bin civarında öğrenci ve velinin karşıladığı kaydedildi.

Katılımcılara hitap eden Ahmet Ağaoğlu'nun, "Okulun kapanış töreninde, ellerinde bordo-mavi bayraklarla, Trabzonspor formasıyla, Trabzonspor marşıyla, Trabzonspor'a gönül vermiş miniklerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdığında ben, 'Çok büyük bir kulüp olabilirsiniz. Lig şampiyonu, Avrupa şampiyonu da olabilirsiniz ama özel olabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var.' dedim. İşte siz bu özelliği bütün dünyaya gösteren bir okulun öğrencilerisiniz. Beni o zaman çok gururlandırmıştınız. Sizlere teşekkür borcum vardı, o da bugüne nasip oldu." dediği aktarıldı.

Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran birçok özellik bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu'nun, şu görüşlerini aktardığı belirtildi:

"Kitlelere mal olmuş, düzene başkaldırmış, kendi içinden yetiştirdiği sporcularla bunun savaşını vermiş bir kulüp Trabzonspor. Zaman içerisinde biraz rotasından çıkmış olsa da son zamanlarda sizlerin de desteğiyle, hızlı adımlarla eski günlere doğru yürüyoruz. İçimizdeki bu Trabzonspor sevgisi, tüm Türkiye'ye, tüm okullara örnek olacak seviyede. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İçinizdeki Trabzonspor aşkını kaybetmeden büyüdüğünüzde, tüm ülke sathında bu sevginizi yaymanızı ve yaşatmanızı temenni ediyorum."

Öte yandan, törenin ardından Ahmet Ağaoğlu'nun okul müdürü Emrah Demiral'a imzalı forma takdim edip, görevli öğretmenlere de başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.