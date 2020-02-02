Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar! - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!

6 saat önce

Ahmet Ağaoğlu, "Maç öncesindeki spekülasyonları herkes biliyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar!, System.String[]

Ahmet Ağaoğlu, "Maç öncesindeki spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Aynı geçen yıllarda olduğu gibi. Ancak sahaya tek bir yabancı madde bile atılmadı. Önemli olan buydu, burayı geçtik. Futbolcuların ve hocamızın alnından öpüyorum" sözlerine şeklinde başladı


"HAKEMİ DE YENDİK"


Hakemin performansına rağmen kazandıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"DEVLET YARDIMIYLA OLMAZ"


Ali Koç'un, "Trabzon sırtını devlete dayamış" sözüne cevap veren idareci, "Devlet yardımı diyorlar, bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak şeyler değil bunlar. herkes söylediklerine dikkat etmeli. Mücadeleyi sahada verelim, bunu dışarı taşımak istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz" diye konuştu.



Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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