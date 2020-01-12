Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Hüseyin Çimşir ve transfer itirafı

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumundan yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'e, transfer politikalarından, Abdülkadir Ömür'ün sakatlık durumuna kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok farklı yerlerde olmalarını gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Ama yaşadığımız bir takım olumsuzluklar oldu. Gerek saha içi, gerek saha dışı olumsuzluklar, bunların içerisinde çok önemli oyuncuların sakatlanması, ayrı kalmaları da önemli bir faktördü. Ama daha iyi yerde, bütün bu olumsuzluklara rağmen farklı bir yerde bitirebilirdik. Puan açısından 3-4 puan fazla ilk yarının sonunu getirmiş olabilirdik. Neresinden bakarsak bakalım gelmiş olduğumuz noktada pek öyle olumsuz olarak değerlendirebilecek bir nokta değil. Hala sıcak zirve yarışının içerisindeyiz. Benim açımdan yüzde yüz olmasa da yüzde seksen oranında tatmin edici" dedi.



"Güvenmediğiniz bir insana takımı emanet etmezsiniz"



Takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir hakkında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Güvenmediğiniz bir insana takımın teknik patronluğunu teslim etmezsiniz. Kesinlikle başarılı bir şekilde götüreceğine inandığım biri. 2001 yılında Antalyaspor'dayken ben o zaman başkan yardımcısıydım Trabzonspor'da. O dönem çeşitli takımlarda oynayan altyapıdan yetişen oyuncuları tekrar bir araya getirerek Trabzonspor'a kazandırma uğraşındaydık. Hüseyin hoca da o dönemde Antalya'da oynuyordu. Biz de onu oradan alıp Trabzon'a kazandırdık. Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Sürekli kendisini yenileyen bir isim. İyi bir futbol adamı, aynı zamanda iyi bir Trabzonsporlu. 1.5 senedir bizimle birlikte. Aynı futbolcu kadrosuyla takımın içerisinde hiç de yabancı olmayan birinci yardımcı hocaydı. Genellikle zaten bu işler böyle olur. Hoca ayrıldığı zaman eğer sağlam bir yardımcı hoca alt kadro devam ediyorsa, takımda oyun içerisinde oyuncu değişikliği gibi bir şeyle özleşebilir. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı teslim etmezdik" şeklinde konuştu.



"Kimse transfer konusunda fazla umutlanmasın"



Ara transfer dönemi ile ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, "Ara transfer dönemindeki transferler o kadar kolay olmuyor. İyi ve formda oyuncular kendi takımlarında oynuyor. Çok nadiren de olsa kadro fazlalığı olan takımlardan veya sezon sonu anlaşması bitecek olan futbolcuları transfer etmek gibi bir şansımız oluyor. Hocanın söylediği bir şey var; 'transfer yapmış olmak için yapmayacağız'. Belki evet 1-2 noktaya en azından alternatif veya direk katkı anlamında ihtiyacımız var ama bizim kriterlerimize uyduğu takdirde hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu ilave edebiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda" dedi.



"Abdülkadir 1-1,5 ay sonra takıma dönecek"



Uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir kendi ifadesiyle, doktorun ifadesiyle şubat aynın sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası beni de biraz şaşırttı, bayağı iyi geldi. Oraya gittiğinden beri 3-4 saat sürekli çalışıyor. Çok iyi değerlendirmiş o süreyi. Önümüzdeki pazar günü Berlin'e dönecek. Öyle tahmin ediyorum ki şubat ayının 15'inden sonra Trabzon'a gelerek takımla birlikte oynayabilecek ama ne kadar süre alacağına kimse bir şey söyleyemez. Tedavisi çok iyi gidiyor. Biz de yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.