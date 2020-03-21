Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması! - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.


Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz.


PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL


Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.


EKONOMİK SIKINTILAR OLACAK


Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım


SAYIN BAŞKANLA KONUŞTUM


Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık."

Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Sepil, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:10 

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