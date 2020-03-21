Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.



Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz.



PLAY-OFF GÜNDEMDE DEĞİL



Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum.



EKONOMİK SIKINTILAR OLACAK



Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım



SAYIN BAŞKANLA KONUŞTUM



Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. Yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık."