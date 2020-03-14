Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek! - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek!

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması hakkında konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan seyircisiz kararına destek!, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması hakkında konuştu.


Ağaoğlu, "Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekün doğru tektir. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunmalı. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor" dedi.


Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:24 
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