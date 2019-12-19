Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TRT SPOR'a konuştu. Ahmet Ağaoğlu son günlerde Ünal Karaman'la ilgili yapılan yorum ve haberlere sert tepki göstererek, "Biz ciddi bir kulübüz ve mağlubiyetle galibiyetle kimseyi gönderip kimseyi almayız." dedi.



Bu tür haberlerin ya kasıtlı ya da cahillikten yapıldığını söyleyen Ağaoğlu, evet bazı sorunlarımız var ama bunlar teknik heyetle bağlantılı değil. Ahmet Ağaoğlu Denizlispor maçında çok önemli bir avantajı dezavantaja çevirdiklerini ancak bunu önümüzdeki maçlarda telafi edeceklerini sözlerine ekledi.



Kulüp olarak doğru yolda olduklarını belirten Ağaoğlu ne zaman doğru işler yapıyoruz bu tür kötü niyetli haberler çıkıyor dedi.



"Vedalaşacağımız oyuncular olabilir"



Son günlerde çoktan transfer söylentileriyle ilgilide konuşan Ahmet Ağaoğlu "Transferde isimlere takılmaya gerek yok bu süreci hocamız Ünal Karaman'la yönetiyoruz o talep ediyor biz araştırıyor ve ona sunuyoruz, ekonomik anlamda kendimize uyan oyuncular alacağımız gibi vedalaşacağımız ya da kiralayacağımız oyuncular da olabilir " şeklinde konuştu.



Son olarak TFF'nin bütçe arttırımıyla ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, bu karar çıktığında tepki verdik ama biz o tepkiyi kendimizden çok ülke futbolu adına verdik o gün insanlar kendimiz için sandı ama bugün görüyoruz ki futbol dünyası yine Trabzonspor'un çizgisine vede doğrusuna geldi.



