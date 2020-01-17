Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Ağaoğlu, Denizlispor karşısında avantaj elde ettiklerini belirterek, "Gol yemeden iki farklı galibiyet, eleme usulü olan maçlarda önemli bir sonuç. Kendi sahanızda gol yediğiniz zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama 2-0 net bir skor." dedi.

Bu karşılaşmanın kendileri için her açıdan önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Hocamızın (Hüseyin Çimşir) ilk maçıydı. Takımın hoca ile ilk maçıydı. Hoca adına sevindim ve mutlu oldum. Camia adına sevindiriciydi. Beklenen futbolu ne derece oynadık orası tartışılır ama çok daha iyi olacağımızdan eminim. İlerleyen haftalarda herkes çok daha farklı bir Trabzonspor seyredecek. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor diyelim." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlatan Ağaoğlu, önlerindeki ilk 9 haftanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zor maçlar oynayacağız. Güçlü rakiplerle, zirve mücadelesi veren takımlarla oynuyoruz. İyi başlangıç her zaman takımı motive eder. Takıma bir enerji yüklenir. O açıdan neresinden bakarsak bakalım önemli bir maç. Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu yolculuğun içine giriyoruz. Takımın gücü yerinde. Oyunculara, teknik ekibe ve taraftarlarımıza olan inancımızda herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. Bu taraftar, takımı layık olduğu yere taşıyabilecek güce sahip. Aynı şekilde profesyonel futbolcu kadrosu da takımı zirve yarışının içerisinde sonuna kadar tutup, başarıya götürebilecek güce sahip."



Mali sınırlamaların transfer dönemine etkisine değinen bordo-mavili kulübün başkanı, "Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Kimse eskisi gibi transfer yapamıyor. Bu durum en fazla pazarlamacıları etkiledi. Bizim durumumuz farklı değil. Sokakta kimi görsem, transferi soruyor. Bizim limitimiz şu an itibarıyla 450 bin avro. Elimizden 1-2 futbolcu çıkartırsak, biraz daha yukarı yükselir. Limit neye müsade ediyorsa, o transfer yapılır. Artık ne bizim ne de diğer kulüplerin uçuk kaçık transfer yapma şansı ortadan kalktı. 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle Galatasaray'ın limiti yüksek." ifadelerini kullandı.

"Herkes kendi muhasebesini tutsun"

Bir basın mensubunun, "Onazi'nin fesih bedelini Denizlispor ödeyecek sanırım. 400 bin avroluk bir meblağ kalıyor." şeklindeki sözleri üzerine Ağaoğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Ne güzel ya... Bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor'un muhasebesini tutmaya başladı. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkes kendi muhasebesini tutsun. Trabzonspor Kulübünün muhasebesini kimse merak etmesin. Bizler, yönetim kurulumuz ve finansta çalışan arkadaşlarımız tutuyor. Herkes kendi önüne bakarsa, işini daha sağlıklı yapar. Bazı kulüpler tarafından Trabzonspor'un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek de yok. Trabzonspor'un bütün hesabını, kitabını, aldığını, sattığını, kasasına giren ve çıkan paranın kuruşuna kadar KAP bildirimi ile kamuoyunun dikkatine zaten sunuyoruz. Biz kendi işimizi sağlıklı yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü biz sadece kendi işimizi yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz ve sadece kendi sıkıntılarımızla ve problemlerimizle uğraşıyoruz. Sağa sola bakarsan, bu kez hedefe varmakta sen zorluk yaşarsın."