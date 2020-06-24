Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'TFF içinde farklı bir paralel yapı mı var?' - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'TFF içinde farklı bir paralel yapı mı var?'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 biten Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar ve hakem kararlarına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 biten Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar ve hakem kararlarına yönelik önemli açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Saha dışı olaylara hiç girmek istemedik. Ancak, yerel gazetelerde çıkan iddialar, ilişkiler yumağı... Sıkıntılı bir görüntü çıkıyor. TFF içinde paralel bir yapılanma mı var? Trabzon barosu, savcılığa bu isimlerle alakalı suç duyurusunda bulundu. MHK Başkanı, hakemlere 'Ben performansınızdan memnunum' demiş. Hakemlerin yönetiminden MHK Başkanı memnunsa, onun takdirine bırakıyorum!" dedi. Ağaoğlu, Alanya'daki olaylar için de şunları söyledi.

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Acayip hareketler, hakaretler yapıldı

MAÇIN gergin geçeceğini tahmin ediyordum, zaten o yüzden protokol tribününden 50 metre uzakta oturduk. Ama bu düzeyde sıkıntı yaşanacağını hiç tahmin etmiyordum. Bir provokasyonun içine çekmeye çalışıyorlardı, belirli ölçüde başarılı oldular. Başlama düdüğü ile birlikte hakaret etmeye başladılar. Atılan gollerden sonra acayip hareketler yapıldı. 'Yavşaklar' diye bağırdılar. Hatta TFF'nin bir yetkilisi bu hakaretlerden rahatsız olduğu için yer değiştirmek zorunda kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle ciddi bir gerginlik yaşandı

Senin ağabeyine niye küfür edeyim?

TAM çıkışa yönelirken saha içinden 'Annenizi bilmem ne yaptıklarım' diye bağırınca... Orası filmin koptuğu yer oldu. Bu kişinin kulüp müdürü olduğunu ve Başakşehir hayranı olduğunu öğrendik. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu bana 'Siz benim ağabeyime küfür ettiniz' dedi. Halbuki böyle bir durum yok. Çavuşoğlu saygı duyduğum ve 15 yıldır tanıdığım bir insan. Alanya Başkanı 'Bana vurmaya kalktı' demiş. Aramızda 20 santim fark var, vurmak istesem vururdum. Belki de vurmamı bekledi. 'Ağzı leş gibi alkol kokuyordu, midem bulandı' diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

TURUNCU MAVi KIYAFET BULUT'A ÇOK YAKIŞMIŞ

AHMET Ağaoğlu, Alanyaspor'un Erol Bulut'un önceki günkü maçta Başakşehir'in renkleri olan turuncu mavi kıyafet giymesine dikkat çekerek, "Turuncu mavi kıyafeti Erol Bulut'a çok yakışmış. Bir hafta önce oynadıkları futbolla bizim maçta oynadıkları aynı değildi" dedi.

ALANYASPORLULAR KiMiN ADINA SEViNiYOR?

TRABZONSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Alanyasporlular'ın 2-2 biten maçtan sonraki sevinçlerine dikkat çekerek, "UEFA şanslarını sürdürmek için maçı kazanamadıklarına üzüleceklerine 1 puana sevindiler. Alanyaspor'un bu sevinci başka bir kulüp adına olabilir. Alanyaspor kimin adına seviniyor? " ifadelerini kullandı. Trabzon Barosu'nun suç duyurusunu değerlendiren Sürmen, "TFF'de belirli yerlere adam yerleştirerek kendi aleyhlerine karar çıkartmayan bir yapı var. 27 maçın 9'unu aynı hakem yönetebilir mi? Bunun için bir örgütünüz olmalı. Bu hakemler Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyor" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:44 

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'TFF içinde farklı bir paralel yapı mı var?' - Son Dakika Spor
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