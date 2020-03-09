Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararları ve performansları hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;



Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı



AZ SAYIDA HAKEM OLMASI...



Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Bütün olumsuzlukların onlar da farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.



NEDEN YETİŞTİRMEDİNİZ?



Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz? Bu ülke İHA'ları, SİHA'ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, iki tane hakem mi yetiştiremeyecek?



BİR YERLERDEN TORPİLLİ



Bakın! Halis Özkahya iyi bir hakem değil. Hala orada tutmanın ne anlamı var? Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpilli. Korunuyor, kollanıyor. Çok mu zor hakem yetiştirmek?



NASIL YETİŞTİREMEZSİNİZ?



Nasıl hakem yetiştiremezsiniz? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. %4 ile %24 arasında naklen yayın gelirlerinden kesinti yapılıyor. Federasyon, kulüplerin gelirlerinden kesinti yaparak, bunun içine hakem de dahil olmak üzere tüm faliyetlerini sürdürüyor.



İngiltere'de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri ellerinde tutmuyorlar. İngiltere'de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar.



3 TANE HAKEM ÇIKARAMADIK



Dünya şampiyonu Fransa'yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık.



14 DAKİKA SEYREDİLİR Mİ?



Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi?"



