Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor. Yarın KAP'a açıklayacağız. Opsiyon da var" dedi. - İSTANBUL