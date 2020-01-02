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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip...
6 saat önce
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor. Yarın KAP'a açıklayacağız. Opsiyon da var" dedi. - İSTANBUL
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