Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'Badou Ndiaye ile prensip... - Son Dakika Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip...

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada,

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor. Yarın KAP'a açıklayacağız. Opsiyon da var" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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