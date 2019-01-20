Trabzonspor, Basketbolda Altyapıyı Oluşturdu

Trabzonspor Kulübü, basketbolda altyapı faaliyetlerine başladı.

Trabzonspor Kulübü, basketbolda altyapı faaliyetlerine başladı.



Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen ve altyapıda forma giyen sporcuların yer aldığı törende konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, basketbolun da futbol kadar şehir için önemli bir geçmişi olduğunu söyledi.



Basketbolda Trabzonspor çatısı altında yeniden yapılanmanın yaşandığını ifade eden Ağaoğlu, "Kulübümüzün çatısı altında kurduğumuz altyapı ve basketbol okulları bu işin önemli temel taşlarını oluşturmaktadır. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Trabzonspor'umuzun kendi değerleriyle bütünleşerek yükselmesi konusunda nasıl futbol takımımızda gayret gösteriyorsak basketbol ve diğer tüm amatör branşlarda da aynı gayreti göstereceğimizden hepiniz emin olabilirsiniz." diye konuştu.



Ağaoğlu, altyapı olmadan hiçbir sporun gelişmesi ve başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağına işaret ederek, "Bugün burada Trabzonspor'umuzun pırlanta gibi gençlerini, basketbol kulübümüzün altyapısı ve ileriye dönük olarak baktığımız zaman Trabzonspor basketbolunun şu anda arkamda öncülerini, piyadelerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Altyapıda forma giyen sporculara tavsiyelerde bulunan Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"Trabzonspor'umuzun değerlerini önemseyin ve sahip çıkın. Çok çalışın, asla yılmayın. Yolunuza engeller çıkabilir ama vazgeçmeyin, mücadele edin. Hata yaptığınız zaman kaybetmezsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda kaybedersiniz, çünkü orası yolun sonudur ama gözlerinizdeki pırıltı, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiniz ışığını veriyor. Konuşmamı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok anlamlı sözüyle bitirmek istiyorum; 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' Ama bu söz sadece sporcular için değil sporun her kademesinde görev yapan insanlar için. Ben spor yöneticilerinin, hakemlerin, hocaların ve spor kulübü başkanlarının da zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Kulübü ve sporu yönetenler de ahlaklı olacak ki o ahlakı aşağıya, gençlerimize kadar taşıyabilelim."



Konuşmaların ardından başkan Ağaoğlu, altyapı sporcularıyla basket atışı yaparak fotoğraf çektirdi.

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