Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Trabzonspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı, System.String[]
Trabzonspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Trabzonspor'da altyapıdan yetişen ve bu sezon bordo-mavili forma ile 16 maçta forma giyip 1 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık olarak feshedildi. Ayrılığının ardından sosyal medya hesabından da veda mesajı yayınlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.


 


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik Trabzonspor, Hasan Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 17:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]