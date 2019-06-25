Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti

1 saat önce

Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiTrabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.

Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti, System.String[]
Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237.000 TL'lik kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Hasan Batuhan, Trabzonspor, Spor
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