Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti
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Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiTrabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:01 Kaynak: İHA
, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi
Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Hasan Batuhan
Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237.000 TL'lik kısmından feragat etmiştir.
Kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL
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