Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2022 15:53

Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı SAKARYA Sakarya'nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını evinin camına asmak isterken düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 66 yaşındaki Avni Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA Sakarya'nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını evinin camına asmak isterken düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 66 yaşındaki Avni Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi 7091. Sokak'ta ikamet eden Trabzonspor taraftarı 66 yaşındaki Avni Küçük, Trabzon'dan siparişini verdiği bayrağı evinin 3'üncü katındaki camına asmak isterken düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük için Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Türbe Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Başta Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç olmak üzere birçok seveninin katıldığı cenaze namazı sonrasında Küçük, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı

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Trabzonspor, Erenler, Sakarya, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzonspor bayrağı asarken düşüp ölmüştü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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