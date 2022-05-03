Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı

03.05.2022 17:32

Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı

İSTANBUL - Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını Fenerbahçe'nin tanınan taraftarı Rambo Okan asılı olduğu yerden indirilmek istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Rambo Okan'ı gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen Okan Güler daha önce de Fenerbahçe için birçok kez gözaltına alınmıştı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Fenerbahçe, Rambo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı - Son Dakika
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