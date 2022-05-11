Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" ikinci kez gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" ikinci kez gözaltına alındı

11.05.2022 00:45
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" ikinci kez gözaltına alındı

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" ikinci kez gözaltına alındı Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" yine gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" ikinci kez gözaltına alındı

İSTANBUL - Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" yine gözaltına alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tekrar gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Okan Güler'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. "Rambo Okan" bir hafta önce de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan dev Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan ikinci kez gözaltına alındı
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan ikinci kez gözaltına alındı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı - Son Dakika


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