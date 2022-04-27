TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ - Son Dakika
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TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ

27.04.2022 13:03

SAMSUN'da caddelere asılan Trabzonspor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

SAMSUN'da caddelere asılan Trabzon spor bayraklarını indirip, bu anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişiye spor müsabakalarından men cezası verildi.

Kentte yaşayan 4 kişi, cadde ve sokaklara asılan bazı Trabzonspor bayraklarını indirdi. Bu anları da cep telefonu ile kaydeden 4 kişi, daha sonra görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri, 4 kişiyi gözaltına alındı. 4 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişiler spor müsabakalarından menedildi.

TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ
TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ
TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ
TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZONSPOR BAYRAKLARINI İNDİREN 4 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MENEDİLDİ - Son Dakika
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