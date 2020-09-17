Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" İngiltere'nin Stoke City Kulübünün profesyonel futbolcusu Benik Tunani Afobe'nin, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100 bin Euro ödenecektir" denildi. - TRABZON