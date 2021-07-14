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Trabzonspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor hazırlık maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor hazırlık maçının ardından

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:43
Trabzonspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor hazırlık maçının ardından, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini, her bölgeye imkanlar dahilinde oyuncu baktıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini, her bölgeye imkanlar dahilinde oyuncu baktıklarını söyledi.

Bordo-mavili takımın Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 5-3 yendiği özel karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, "Fiziksel yüklemelerin, çalışmaların ve şiddetli antrenmanların olduğu süreci yaşıyoruz. Maç planlamasında bugün 45'er dakika planladık. Bunun üzerinden oynamaya devam ediyoruz. Bu hazırlık maçları lige girmeden evvel olumlu veya olumsuz gördüğümüz şeyler üzerinden neler yapabileceğimiz adına önemli. Bugün olumlu şeyler de var olumsuzluk da var. Trabzonspor, hazırlık maçı da olsa kazanmak ister." ifadelerini kullandı.

Eski yardımcısı Recep Uçar yönetimindeki Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da sistemli ve önemli bir takım olduğunu aktaran Abdullah Avcı, güzel bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Yeni transferleri Gervinho, Buruno Peres ve Koita'nın performanslarını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Zaten kendilerini kanıtlamış oyuncular. Bu maçlarda özellikle planlarda neler yapabileceğimizi gösterecek oyuncular. Gervinho oynayarak gelen oyuncuydu. Koita'nın biraz maç eksiği var. Sakatlanmadan bunu süre süre tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu ligin önemli oyuncularından. Kamp dönüşünde Uğurcan, Ömür ve Marek de takıma katılıyor. Hem rekabet hem sayı hem kadro kalitesi bir tık daha artacak. Bir yandan da eksik yerlerimize transfer için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı, "Hangi bölgelere transfer düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Özellikle rekabet ve kalite oluşturmamız gerekiyor. Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası ile 50-55 maç oynamayı hesaplıyoruz. Sol bek, stoper, merkez orta saha, santrfor gibi durumlara kulübün yapısına göre oyuncu bakıyoruz. Rekabet, kalite, grup enerjisi, performans gibi unsurlar bizi yukarılarda yarışın içinde tutacaktır diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon olan takımını kutlayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O takımın 4 oyuncusu 6 buçuk aydır benim birlikte idman yapıyor. Şimdi çok yoğun süreç geçirdiler, şampiyon oldular, mutlular. Bunun keyfini dinlenerek çıkarmaları gerekiyor. Ayın 30'u itibarıyla kadro derinliğine göre bizimle olup olmayacaklarını belirleyeceğim. Kadro için çok aday oyuncu var. Gelişmesi gereken oyuncular da olabilir. Geçen sene tanımadığım ama isim olarak bildiğim, Turgut Hoca'dan bana sunulan 3 tane dışarda oyuncu vardı. Maç performansı açısından kamp sonrasında değerlendirme toplantısı yapacağız. Oyuncuların burada mı kalması, bir yerlerde mi oynaması gerekiyor, 29'undan sonra karar vereceğiz. Ligin en genç takımıydık. Ligin en fazla altyapısından oyuncu oynatan takımıyız. Bugün takımın yarısı yerli oyuncular. Kaynaktan gelen oyuncular var ama deneyimi bunun içine katmamız gerekiyor. Yaş ortalamasını biraz yukarı çektik."

Abdullah Avcı, henüz kampa katılmayan Ekuban'ın durumu hakkında, "Ekuban'ın ilk Trabzon'daki süreçte dizinde problem vardı. İtalya'daki doktora gösterecektik. İzin vermiştik. Sonrasında vergi ile ilgili bir problemi vardı. O da ayın 18'ine kadar benim tarafımdan izinli. O tarihten sonra bir şey olursa, konuşuruz değerlendiririz." açıklamasında bulundu.

Avcı son olarak, "Dorukhan Toköz transfer gündeminizde mi?" sorusuna, "Ben sizden duydum. Bizde daha hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Bendeyken ciddi sakatlık geçirdi. Şu an ilk kez sizden duydum. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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Abdullah Avcı, Ümraniyespor, Trabzonspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor hazırlık maçının ardından - Son Dakika Spor


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