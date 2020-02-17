Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 9 sezon sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da moraller yükselirken, 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular iki grup halinde çalıştı. Sivasspor maçında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

ABDULKADİR ÖMÜR HIRS KÜPÜ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü tamamlayarak çalışmalarına Trabzon'da devam eden Abdülkadir Ömür, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

GOLCÜ SÖRLOTH'LER

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ü babası Göran Sörloth yalnız bırakmıyor. Kendisi gibi forvet oyuncusu olan babasından büyük bir destek alan golcü oyuncu, babasının taktiklerinden de yararlanıyor. 1993-94 sezonunda Bursaspor'da top koşturan Göran Sörloth, Türk futboluyla ilgili edindiği bütün bilgilerini oğluyla paylaşırken, fırsat buldukça Trabzon'a gelerek oğluna destek veriyor.

TRABZONSPOR YARINI İZİNLİ GEÇİRECEK

Trabzonspor, yarını izinli olarak geçirecek. Bordo-mavililer 19 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanlar Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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