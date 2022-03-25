Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.03.2022 14:44
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular önce salonda daha sonra da sahada çalışmalar gerçekleştirdi. Salonda mobilizasyon, core çalışma ve güç antrenmanı yapan futbolcular, sahada ise teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda Marek Hamsık ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(Gökmen Şahin-İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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